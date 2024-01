Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der vergangenen Woche die Inflationsdaten für die Eurozone im Dezember leicht gestiegen sind, stehen in dieser Woche vor allem das Verbrauchervertrauen und die Lage im Verarbeitenden Gewerbe im Mittelpunkt, so die Analysten von Postbank Research.Das Verbrauchervertrauen habe im Dezember überraschenderweise erste Anzeichen einer Erholung gezeigt, auch dank des allgemeinen Rückgangs der Inflation. Für das Verarbeitende Gewerbe stünden im November Daten zur Auftragslage in der deutschen Industrie und zur Industrieproduktion in Deutschland, Italien und anderen Ländern an. Die Frage sei, ob es Anzeichen dafür gebe, dass die Industrieproduktion die Talsohle erreicht habe. Zuletzt habe es auch optimistische Signale für die Kreditvergabe gegeben. Diese hätten gezeigt, dass sich die Vergabe von Krediten an private Haushalte und Unternehmen leicht erhole. ...

