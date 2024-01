DJ MARKT USA/Leichte Abgaben - Hewlett Packard Enterprise und Juniper im Fokus

Mit einem leichten Minus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag dürfte der Handel allerdings von Zurückhaltung geprägt sein. Anleger erhoffen sich von den Daten weitere Hinweise auf die Inflationsentwicklung. Die Zinssenkungserwartungen sind zu weit gelaufen, der jüngste Dämpfer kam von dem weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt. Mit den anstehenden Ergebnissen der Unternehmen dürfte sich der Fokus auf die Berichtssaison verschieben. Mit JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und der Citigroup stehen zum Wochenausklang gleich einige Highlights auf der Agenda.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,3 Prozent. Die Agenda der US-Daten ist übersichtlich, es wird lediglich die US-Handelsbilanz für November veröffentlicht.

Auf Unternehmensseite dürfte ein Bericht des Wall Street Journal für Bewegung sorgen, wonach sich Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Juniper Networks in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Juniper für rund 13 Milliarden Dollar befinden sollen. Die Juniper-Aktie macht vorbörslich einen Satz um knapp 25 Prozent, für HPE geht es dagegen um 7,8 Prozent nach unten.

Samsung Electronics hat im vierten Quartal 2023 voraussichtlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten meldete auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Rückgang des Betriebsgewinns um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit die Analystenprognosen. Für die Intel-Aktie geht es um 0,5 Prozent abwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2024 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.