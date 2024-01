Der schwedische Batteriehersteller will 2026 mit der Zellfertigung in Heide starten. Insgesamt 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Ende 2023 kam es zu zwei tödlichen Unfällen in einem schwedischen Northvolt-Werk.Grünes Licht für die Förderung der geplanten Batteriezellen-Fabrik von Northvolt: Die EU-Kommission hat die Beihilfe für den Bau des Werks im schleswig-holsteinischen Heide abgesegnet. Der schwedische Hersteller erhält vom Bund und vom Land insgesamt 902 Millionen Euro. Die Fertigung von Batteriezellen für E-Autos soll 2026 starten und 2029 ihre volle Kapazität erreicht haben. Das Werk ...

