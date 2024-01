Das klare Ziel von CompiPower ist es, Kunden eine Sorglos-Lösung zu bieten, damit sie sich vollständig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.Bothel - Die CompiPower GmbH, das unabhängiges Systemhaus aus Niedersachsen mit Sitz in Bothel, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1998 auf die Bereitstellung maßgeschneiderter IT-Lösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche spezialisiert. Schon früh reagierte das Unternehmen auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichsten Kunden, was zur Entwicklung individueller, skalierbarer Managed IT-Services führte. Maßgeschneiderte Managed IT-Services für Unternehmen jeder Größe Das klare Ziel von CompiPower ist es, Kunden eine Sorglos-Lösung zu bieten, damit sie sich vollständig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die eigens konzipierte IT-Flatrate bietet eine kostentransparente Lösung, während proaktive System- überwachungen und Wartungsdienste sicherstellen, dass alle Systeme stets auf dem neuesten Stand sind. Ergänzt wird dies durch einen überwachten Virenschutz und ausgefeilten Datensicherungskonzepten, die das Risiko von Sicherheitsverletzungen und Ausfallzeiten erheblich reduzieren. Die für den Mittelstand entwickelten Lösungen können zugleich auch von kleineren Unternehmen eingesetzt werden, die möglicherweise nicht über die Ressourcen einer interne IT-Abteilung verfügen. So kann auf erstklassige IT-Unterstützung zuggegriffen werden, ohne die finanzielle Belastung einer eigenen IT-Abteilung tragen zu müssen. Bewährte IT-Security-Lösungen für Herausforderungen der digitalen Ära Die digitale Ära bringt neue Herausforderungen mit sich, darunter Cyberangriffe, Erpressung, Datendiebstahl und Datenverlust, die jede Organisation betreffen können. Die IT-Sicherheitsstrategien von CompiPower setzen Maßstäbe für zuverlässigen Schutz. Dabei kann auf ein individuell angepasstes Paket von Maßnahmen zurückgegriffen werden, das von Mitarbeiterschulungen bis zur Absicherung kompletter Infrastrukturen skaliert werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Penetrationstest. Dabei nimmt das Systemhaus CompiPower die Rolle eines Angreifers ein und sucht aktiv nach Sicherheitslücken, ähnlich wie kriminelle Hacker vorgehen. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse tragen erheblich dazu bei, die IT-Sicherheit signifikant zu erhöhen. Als Spezialist für Firewall-Lösungen bietet das Unternehmen zudem umfassenden Schutz gegen Cyberbedrohungen. Auch wird die Begleitung der internen IT- Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen eines Consultings gerne in Anspruch genommen. Individuelle Lösungen für maximale E?zienz Jedes Unternehmen ist einzigartig und hat eigene Herausforderungen. Dies gilt es zu verstehen. Deshalb steht die individuelle Beratung im Mittelpunkt, um gemeinsam maßgeschneiderte IT-Lösungen innerhalb eines Budgets zu entwickeln und umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau einer langfristigen Partnerschaft, die durch maßgeschneiderte und flexible Projekte geprägt ist. Flankiert wird dies durch die Betreuung ganzer Infrastrukturen, auf Wunsch inklusive der Hard und Software, sodass alles aus einer Hand kommt. «Unsere Mission ist es, dass die IT unserer Kunden sicher, effizient und zukunftsorientiert arbeitet, und das zu einem fairen Preis. Die Leidenschaft unseres Teams, diese Mission täglich umzusetzen, macht uns dabei einzigartig» - so Peter Debus, Geschäftsführer der CompiPower GmbH. (CompiPower/mc/hfu) Über das UnternehmenDas Systemhaus CompiPower wurde 1998 gegründet und wird seit 2020 von Peter Debus als Inhaber und Geschäftsführer erfolgreich weitergeführt. Zuvor leitete er das Unternehmen bereits über einen Zeitraum von 10 Jahren.Peter Debus ist auch mit seinem umfangreichem Vortragsprogramm als Speaker bundesweit bekannt.Mit dem klaren Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit bleibt CompiPower ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die Spitzenleistungen in IT-Services, Security und Innovation suchen.

