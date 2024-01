Nel ASA hatte im neuen Jahr bisher kein Glück an der Börse. Die schlechte Stimmung an den Märkten zog an der Aktie nicht spurlos vorbei und die Kurse gaben in der vergangenen Woche um knappe vier Prozent nach. Damit haben die Bullen den Kampf um die Marke bei 0,60 Euro verloren und der Weg in Richtung Kurskeller wurde freigeschaufelt.Anzeige:Konträr dazu trauen die Analysten Nel ASA (NO0010081235) erstaunlich viel zu. Bei den Empfehlungen für den Titel ergibt sich zwar ein gemischtes Bild mit ebenso vielen Kaufempfehlungen wie ...

