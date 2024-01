© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Laut dem Leerverkäufer Gotham habe das spanische Unternehmen Grifols seinen Gewinn zu hoch angesetzt. Grifols ist auf die Herstellung von Blutplasma-Medikamenten spezialisiert. Die Aktie crasht um 42 Prozent.Die Aktie des spanischen Blutplasmaunternehmens Grifols crasht in Madrid zeitweise um bis zu 42 Prozent, nachdem der Leerverkäufer Gotham City Research einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem die Finanzberichterstattung des Unternehmens kritisiert wurde. Gotham City, das von Daniel Yu und Cyrus de Weck geleitet wird, veröffentlichte am Dienstag einen 70-seitigen Bericht, in dem es heißt, dass der Aktienmarkt "das Unternehmen anscheinend grundlegend missversteht" und die Aktien des …