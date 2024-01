NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Bayer nach positiven Phase-III-Studiendaten zum Mittel Elinzanetant gegen Wechseljahre-Beschwerden auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Positive Resultate zu Hitzewallungen seien zwar erwartet worden, doch hätten die Studien auch die sekundären Endpunkte erreicht mit Blick auf weniger Schlafstörungen, schrieb Analyst Thibault Boutherin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres könnte im Fall einer Zulassung als Medikament positiv sein im Wettbewerb./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017