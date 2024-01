EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Personalie

InTiCa Systems SE: Neuer Vorstand bestellt



09.01.2024 / 13:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





InTiCa Systems SE: Neuer Vorstand bestellt

Passau, 9. Januar 2024 - Der Aufsichtsrat der InTiCa Systems SE (Prime Standard, ISIN DE0005874846, Ticker IS7) beruft Herrn Dipl.-Betriebswirt (FH) Bernhard Griesbeck mit Wirkung zum 15. Januar 2024 in den Vorstand der Gesellschaft. Herr Griesbeck verantwortet gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vorstands Herrn Dr. Gregor Wasle die Geschäftsentwicklung und Wachstumsstrategie des Unternehmens und wird diese mit Schwerpunkt auf das Vertriebsressort vorantreiben. Mit Bestellung von Herrn Griesbeck besteht der Vorstand wieder aus zwei Mitgliedern. Als Experte für Sales und Business Development verfügt Herr Griesbeck über eine langjährige Erfahrung bei bekannten Markenherstellern und besitzt eine hohe Affinität zu den Bereichen Automotive, Energie und Elektronik. So war er in den vergangenen sieben Jahren für die weltweit agierende Prettl Group tätig, zuletzt als Vice President Business Development mit starkem Fokus auf den Bereich e-mobility. Zwischen 2012 und 2016 arbeitete Herr Griesbeck zudem als Director Sales Automotive bereits für InTiCa und ist damit hervorragend vertraut mit dem Umfeld und den Produkten des Konzerns.

InTiCa Systems SE Der Aufsichtsrat

KONTAKT Udo Zimmer | Aufsichtsratsvorsitzender TEL +49 (0) 851 - 966 92 - 0 FAX +49 (0) 851 - 966 92 - 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com Über InTiCa Systems: InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automotive sowie Industry u. Infrastructure und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien, Silao/Mexiko und Bila Tserkva/Ukraine ca. 800 Mitarbeiter. Produkte im Geschäftsfeld Automotive sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industry and Infrastructure entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen.



09.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com