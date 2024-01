Einer neuen Studie zufolge können Solarparks die Vogelvielfalt in der Agrarlandschaft Mitteleuropas erhöhen. Der Anlagen bieten Nahrung und Nistplätze, so die europäische Forschergruppe.Eine europäische Forschergruppe hat eine Studie über die Auswirkungen von Solarparks auf Vögel in einer mitteleuropäischen Agrarlandschaft durchgeführt. Sie untersuchten 32 Solarpark-Flächen und 32 angrenzende Kontrollflächen in der Slowakei während einer Brutsaison. "Wir haben Solarparks mit einer Fläche von mindestens zwei Hektar ausgewählt", erklären die Forscher. "Alle untersuchten Solarparks verfügten über ...

