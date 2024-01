Anlässlich der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco hat BioNTech heute Details zum Ausblick auf 2024 und die kommenden Jahre vorgelegt. Das Jahr 2023 habe man ungeprüften Zahlen zufolge mit rund 17,5 Milliarden Euro an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Wertpapieranlagen abgeschlossen, so das Mainzer Biotech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...