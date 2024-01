Die Tesla-Aktie ist in einem schwachen Gesamtmarktumfeld mit drei Negativtagen in Folge in das neue Jahr gestartet und notiert wieder auf dem Niveau von Mitte November. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für Trader dadurch eine weitere attraktive Einstiegsgelegenheit, denn die Chancen stehen gut, dass die nächste Aufwärtswelle bald folgt.

Den vollständigen Artikel lesen ...