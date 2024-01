DJ SAP schafft neuen Vorstandsbereich mit Cloud-Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP schaffe ein neues Vorstandsressort, um dem starken Cloud-Wachstum Rechnung zu tragen und dieses zu fördern. Der DAX-Konzern kündigte zum 1. April die Schaffung des Vorstandsbereichs "Customer Services & Delivery" an, der Kunden schneller in die Lage versetzen soll, kontinuierliche Innovationen in der Cloud wertschöpfend zu nutzen. Dieser Bereich werde von Thomas Saueressig geleitet, der im Konzernvorstand seit 2019 die Produktentwicklung verantwortet. Als Nachfolger Saueressigs in dessen bisheriger Funktion werde Muhammad Alam in den Vorstand des Unternehmens berufen.

Der neue Vorstandsbereich soll den weiteren Angaben zufolge "sicherstellen, dass Kunden Innovationen schnell übernehmen und nutzen, die Vorteile der Cloud vollständig erschließen und so den Wert des integrierten SAP-Portfolios voll ausschöpfen können."

Alam ist seit dem 31. Januar 2022 bei SAP als President und Chief Product Officer für das Intelligent Spend and Business Network tätig. In dieser Funktion leitet er die Engineering- und Designteams mit den Schwerpunkten Beschaffung, Reise- und Spesenmanagement, externes Personalmanagement und das SAP Business Network. Vor seiner Tätigkeit bei SAP war Alam 17 Jahre lang bei Microsoft tätig.

January 09, 2024

