FEGA & Schmitt erweitert E-Mobilitätssortiment um anschlussfertige mobile Wallboxen von Juice Technology.Bachenbülach - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist seit der zweiten Jahreshälfte 2023 mit ihrer Wallbox, dem JUICE BOOSTER 3 air, bei FEGA & Schmitt, einem der führenden Elektrogrosshändler und Mitglied der Würth-Gruppe, gelistet. Dies erweitert das Distributionsnetz der innovativen Juice-Produktpalette für Elektromobilitätslösungen im deutschen Markt. FEGA & Schmitt hat kürzlich eine hochwertige Ladelösung von Juice Technology in ihr Sortiment aufgenommen: den JUICE BOOSTER 3 air. Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice, kennt die Bedürfnisse des Gewerbes: "Elektroinstallateure beziehen Produkte über ihre angestammten Fachhändler. Der neue Vertriebskanal über FEGA & Schmitt macht es möglich, unsere hochwertigen Ladelösungen gezielt den Elektroinstallateuren in Deutschland zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie ihre bewährte Bezugsquelle wechseln müssen. Das räumt Hürden aus dem Weg und schafft Vertrauen." Seit einem Jahr auf dem Markt, gilt der JUICE BOOSTER 3 air mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW als die kleinste mobile smarte Wallbox ihrer Art, Lastmanagement und Zugangskontrolle inbegriffen. Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Adaptern, die es mit nahezu allen Haushalts- und Industriesteckdosen weltweit kompatibel macht. Es kann auch als Mode-3-Ladekabel für öffentliche Ladepunkte verwendet werden und ist mit Zubehör wie Wandhalterungen, Schlössern und Verlängerungskabeln erhältlich. Für Elektroinstallateure ist der JUICE BOOSTER 3 air deshalb interessant, weil er sehr schnell und maximal unkompliziert zu installieren ist: Es genügt, eine CEE16- oder CEE32-Industriesteckdose zu setzen und die Wandhalterung zu montieren. Schon hat man eine Wallbox, die zudem mobil einsetzbar ist. Ein absoluter Mehrwert für den Nutzer. Der Elektrogrosshändler FEGA & Schmitt ist Teil der Würth-Gruppe. Das etablierte Traditionsunternehmen verfügt über 58 Niederlassungen in Süd- und Mitteldeutschland sowie einen leistungsstarken Online-Shop. Diese beeindruckende Präsenz, kombiniert mit ihrer Kundennähe und ihrem Engagement für höchste Qualität, macht FEGA & Schmitt zu einem starken Vertriebspartner für Juice Technology. Verfügbare Produkte: JUICE BOOSTER 3 air: Die vollwertige mobile Wallbox im Kleinformat ermöglicht ein- bis dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW und gestattet eine schnelle Erschliessung von Parkarealen bei maximaler Flexibilität für Nutzer. Smarte Funktionen wie ein dynamisches Lastmanagement für bis zu zehn Einheiten, Fern-/Zeitsteuerung, Benutzerverwaltung inkl. RFID-Freischaltung und ein Lade-Logbuch mit Belegfunktion werden über die App j+ pilot erschlossen. Die Funktion des Knopfs am Typ-2-Stecker ist konfigurierbar und ermöglicht zum Beispiel die Freigabe des Ladesteckers, wenn das Auto aufgeschlossen ist. Eine Internetanbindung für das Lastmanagement und Over-the-Air-Updates ist über WLAN gegeben. Die Fehlererkennung für elf interne und externe Fehlerarten löst auch bei übermässiger Leistungsaufnahme des Fahrzeugs oder bei falsch verdrahteten Steckdosen aus. Manche Elektriker verwenden das Gerät sogar bereits als Sicherheitsprüfung von Steckdosen in Gebäuden. Angeschlossen ans Netz wird das 7-in-1-Gerät über proprietäre Adapterstecker am JUICE CONNECTOR mit automatischer Leistungserkennung. Haushaltsstecker (T12/13, CEE 7/7, Typ L [10 A], Typ G) verfügen über einen JUICE CELSIUS Überhitzungsschutz direkt an den Steckerpins. Der JUICE BOOSTER 3 air ist 100 % normkonform, bis zu einer Radlast von drei Tonnen überfahrsicher und zwischen -30°C und 50°C betriebsfähig, stossfest (IK10), staubdicht und in gestecktem Zustand gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt (IP67).Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-booster-3-air/ (Juice/mc/ps)

