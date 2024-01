Der BUND Baden-Württemberg hat die bisher vorliegenden kommunalen Wärmepläne geprüft. In vielen Plänen fehlen demnach grundlegende Basisdaten, so dass sich keine Schlüsse zum Energiemix und den eingesetzten Technologien ziehen lassen. Baden-Württemberg ist in der kommunalen Wärmeplanung Vorreiter in Deutschland. Bereits bis Ende 2023 mussten die 104 großen Kreisstädte und Stadtkreise des Landes kommunale Wärmepläne erstellen. Deutschlandweit gilt eine Pflicht, kommunale Wärmepläne vorzulegen, für ...

