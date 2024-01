Die Situation am Immobilien-Markt ist aktuell schwierig, das spürt auch die Post. Für das Entwicklungsprojekt Post City Gardens in Linz verlief die Investorensuche erfolglos, daher will die Post das Projekt nun selbst vorantreiben, wie Medien berichten. Bis 2033 soll auf dem Areal des ehemaligen Postverteilzentrums ein Ensemble aus elf Gebäuden für Wohnungen, Büros, Geschäftsflächen, ein Ärztezentrum und ein Hotel entstehen. Laut Post ist es möglich, dass einzelne Bauteile verkauft werden.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,65 /32,80, 0,23%) Research: Raiffeisen Research bleibt bei Polytec auf Buy, reduziert das Kursziel aber von 7,0 auf 5,0 Euro. Die Analysten von HSBC bestätigen die Kauf-Empfehlung für ...

