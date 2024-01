Volkswagen integriert ChatGPT in seine Fahrzeuge. Wie der Konzern im Rahmen der CES in Las Vegas ankündigt, wird der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot im eigenen Sprachassistenten verfügbar gemacht, mit dem sich zum Beispiel das Infotainment, die Navigation und die Klimatisierung steuern oder auch allgemeine Wissensfragen beantworten lassen. ChatGPT wird in Verbindung mit der neuesten Infotainment-Generation ab dem zweiten Quartal 2024 ...

