Auf dem Radar: AmagZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 12,73 Prozent gewonnen (Einzeltage: 4,15; 1,4; 1,42; 3,31; 1,87). Stieg am Montag um 4,15 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 137% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 12,73 Prozent Plus. Am Montag auf neuem Jahreshoch geschlossen (30,1). Year-to-date ist die Aktie nun um 12,73 Prozent im Plus. Die Aktie der Amag schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 1,31 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei 0,82 Prozent lag. Die Agilität ist bei 0 Prozent des Schnitts.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 30,50 /30,90Veränderung zu letztem SK: 1,99% Auf dem Radar: Kapsch TrafficComZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat ...

