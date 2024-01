Die Aktien von Juniper Networks haben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel deutlich an Wert gewonnen, nachdem Hinweise auf eine mögliche Übernahme durch Hewlett Packard Enterprise an die Öffentlichkeit gelangt sind. Während Juniper von diesem Kurssprung profitiert, belastet die Spekulation über den milliardenschweren Deal das Papier von HPE spürbar. Nach einem Bericht des Wall Street Journals, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...