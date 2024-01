Teilen: Der Euro steckt in einer Spanne fest, es sei denn, wir sehen eine Wende zum Besseren bei den deutschen Daten, so Kit Juckes, Chief Global FX Strategist bei Société Générale, berichtet. Schwache deutsche Daten belasten den Euro Es scheint, als ob der Euro jedes Mal, wenn er zulegen will, von einem weiteren schwachen deutschen Datenwert zurückgeworfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...