Im Dezember gab es für die Vermarktung von Solarstrom an der Börse 6,592 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt. Auch die Marktwerte für Windstrom und der Spotmarktpreis gaben deutlich nach.Der Marktwert Solar lag nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber im Dezember bei 6,592 Cent pro Kilowattstunde. Dies sind fast zwei Cent weniger als im November und ist der niedrigste Stand seit Juli. Analog dazu sanken auch die Marktwerte für Wind an Land und auf See sowie der durchschnittliche Spotmarktpreis - und zwar noch deutlicher. Der Spotmarktpreis sank von 9,112 auf 6,852 Cent pro Kilowattstunde. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...