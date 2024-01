NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Nicholas Green bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Kapitalgüterunternehmen die aktuelle Situation inmitten der vierten industriellen Revolution. Der Superzyklus schreite voran und stütze Kaufthesen für viele Branchenwerte. Große Anlagechancen sieht er vor allem in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung, Industriesoftware und Gebäude. Seine "Top-Picks" sind derzeit Hexagon, Assa Abloy und Siemens ./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0