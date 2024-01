Ein uneinheitliches Bild aus den USA. Der Nasdaq dreht nach einem mauen Start noch ins Plus, während der Dow Jones erneut schwächer tendiert und aktuell 0,4 Prozent auf 37 537,56 Punkte nachgibt. Andere Indizes zeigten sich etwas robuster. Der marktbreite S&P 500 verlor lediglich 0,07 Prozent auf 4760,25 Zähler.Marktexperten zufolge wägen die Anleger aktuell den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag wieder aufflammte, umgehend wieder gegen die Sorge ab, dass es die US-Notenbank ...

