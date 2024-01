Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie von Uniper ist noch immer erstaunlich hoch bewertet. So sehen es jedenfalls Analysten. Die sind nach dem Verlust von -0,9 % am Dienstag sicher immer noch sehr pessimistisch. Denn das aktuelle Kursziel lt. Marketscreener liegt im Mittel bei 49,20 Euro. Die Aktie notiert aber gegenwärtig nach den Verlusten am Dienstag bei ca. 62,48 Euro. Die Notierungen sind dabei in den [...] Hier weiterlesen

