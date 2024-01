EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Redcare Pharmacy verzeichnet ein weiteres erfolgreiches Quartal mit starkem Wachstum und beendet das Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der Prognose.



10.01.2024 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Pharmacy verzeichnet ein weiteres erfolgreiches Quartal mit starkem Wachstum und beendet das Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der Prognose. Konzernumsatz wächst im vierten Quartal um 62% auf EUR 531 Mio. bzw. um 23% exklusive MediService.

Gesamtjahresumsatz EUR 1,8 Mrd. (Prognose EUR 1,7-1,8 Mrd.), ein Plus von 49%. Organisches Wachstum ohne MediService bei 24%.

Non-Rx-Umsätze stiegen im vierten Quartal um 23% auf EUR 362 Mio. und im Gesamtjahr 2023 um 25% auf EUR 1,3 Mrd. (gegenüber der zuletzt aktualisierten Prognose von 20-30%).

Anzahl aktiver Kund:innen bei 10,8 Mio. Ein Zuwachs um 0,3 Mio. im vierten Quartal und um 1,5 Mio. im Jahresverlauf.

Kundenzufriedenheit mit einem Net Promoter Score von 68 im vierten Quartal und 71 im Gesamtjahr weiterhin hoch. Sevenum, die Niederlande, 10. Januar 2024. Redcare Pharmacy hat vorläufige und ungeprüfte Umsatzdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Demnach verzeichnete das Unternehmen den höchsten jemals in einem Quartal erzielten Umsatz sowie einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr und erreichte damit das obere Ende seiner Umsatzprognose für 2023 von EUR 1,7-1,8 Mrd. Im vierten Quartal belief sich der Konzernumsatz auf EUR 531 Mio., ein Anstieg von 62,1% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 328 Mio. Ohne Berücksichtigung von MediService betrug der Umsatz EUR 402 Mio. Im Gesamtjahr wuchs der Konzernumsatz auf EUR 1,8 Mrd. nach EUR 1,2 Mrd. im Vorjahr. Non-Rx-Umsätze stiegen im vierten Quartal um 23,3% auf EUR 267 Mio. und im Gesamtjahr 2023 um 24,9% auf EUR 1,3 Mrd. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir als Redcare Pharmacy viele neue Rekorde aufgestellt. Wir haben starkes Wachstum generiert und gleichzeitig unsere Rentabilität verbessert. Das steigende Auftragsvolumen und den wachsenden Kundenstamm konnten wir problemlos bedienen, somit die Kundenzufriedenheit auf hohem Niveau halten und unsere Führungsposition in Europa ausbauen. Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und dieses großartige Ergebnis." Im Segment DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) stieg der Umsatz im vierten Quartal um 69% auf EUR 440 Mio. (Q4 2022: EUR 261 Mio.). Ohne MediService wuchs der Umsatz in DACH um 19% auf EUR 311 Mio. Die Non-Rx-Umsätze im Segment DACH stiegen um 19% auf EUR 271 Mio. (Q4 2022: EUR 227 Mio.), während die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) um 397% auf EUR 169 Mio. stiegen. Ohne Berücksichtigung der Erlöse von MediService belief sich der Rx-Umsatz im vierten Quartal auf EUR 40 Mio., ein Anstieg um 17% gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten Geschäftsjahr 2023 wuchs der Umsatz im DACH-Segment um 55% und erreichte EUR 1,5 Milliarden (GJ 2022: EUR 940 Mio.). Im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) stieg der Umsatz im vierten Quartal um 36% auf EUR 91 Mio. (Q4 2022: EUR 67 Mio.). Im vollständigen Geschäftsjahr 2023 verzeichnete das Segment mit einem Umsatz von EUR 345 Mio. (GJ 2022: EUR 264 Mio.) ein Wachstum von 31%. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 am 5. März 2024 veröffentlichen. Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Ansprechpartner Presset: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



10.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com