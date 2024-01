The following instruments on XETRA do have their first trading 10.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.01.2024Aktien1 VGG1144D1336 Bit Brother Ltd.2 CA57722Y1025 Mattr Corp.3 US5907174016 Mesoblast Ltd. ADR4 CA87043J2039 Sweet Poison Spirits Inc.Anleihen1 US02665WEY30 American Honda Finance Corp.2 XS2747065030 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.3 USP1S81BAB48 BBVA México S.A.4 XS2747270630 General Motors Financial Co. Inc.5 XS2747270556 General Motors Financial Co. Inc.6 US44891CCW10 Hyundai Capital America7 XS2747182181 ABB Finance B.V.8 US10373QBW96 BP Capital Markets America Inc.9 DE000A3826R6 Deutsche Bank AG10 DE000A3826Q8 Deutsche Bank AG11 XS2745115837 NatWest Markets PLC12 XS2747181969 ABB Finance B.V.13 FR001400N6I8 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.14 US29670GAH56 Essential Utilities Inc.15 US44891CCU53 Hyundai Capital America16 US59523UAV98 Mid-America Apartments L.P.17 NO0013075721 Omda AS18 DE000A3823S1 Schaeffler AG19 DE000A3823R3 Schaeffler AG20 CH1306117149 Zürich, Stadt21 XS2746647036 Ceská Sporitelna AS22 US02665WEZ05 American Honda Finance Corp.23 DE000BLB6J10 Bayerische Landesbank24 DE000BU0E139 Deutschland, Bundesrepublik25 EU000A2SCAM1 European Financial Stability Facility [EFSF]26 US298785JZ01 European Investment Bank (EIB)27 US44891CCT80 Hyundai Capital America28 US44891CCV37 Hyundai Capital America29 CA47788ZAQ42 John Deere Financial Inc.30 DE000HLB53W8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB53V0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB53Y4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB53S6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale