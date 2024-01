Sitka Gold trifft auf Alpha umfangreiche Abschnitte mit Carlin-Mineralisierung

Anzeige / Werbung

Die anstehenden Ergebnisse der heute gemeldeten Bohrungen könnten Sitka in Nevada einen großen Schritt weiterbringen.

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) liefert neue Belege für seine Annahme, dass auf seinem Grundstück Alpha Gold am südöstlichen Ende des Cortez Trends ein ausgedehntes Carlin-Gold-System existiert. Kurz vor Jahresende 2023 hat Sitka vier strategische Bohrlöcher mit insgesamt 1027,3 m (siehe Abbildung 1) abgeschlossen. Wie von den Geologen erhofft, stießen alle vier Bohrungen, exakt an den für Carlin-Mineralisierung wichtigen Kontaktzonen auf bedeutende Abschnitte mit starker Alteration und Mineralisierung, die mit bekannten Goldlagerstätten des Carlin-Typs in Nevada übereinstimmen!

Der vorläufige Befund bestätigt nicht nur das zugrundeliegende Carlin-Modell für Alpha, sondern identifiziert obendrein eine 7,5 km lange Scharnierzone als den Bereich, in dem voraussichtlich die höchsten Goldgehalte angetroffen werden können. Bisher wurde nur der nördliche, rund 2 Kilometer lange Abschnitt getestet. Die Bohrkernanalysen der vier Bohrungen stehen noch aus. Sitka hat über mehrere Jahre hinweg sehr gezielt insgesamt erst 16 Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 5006 Meter auf Alpha gebohrt, um sein Carlin-Konzept zu untermauern.

Cor Coe, P.Geo, Director und CEO von Sitka, kommentierte: "Wir sind äußerst ermutigt durch das, was in dieser Bohrrunde bei Alpha beobachtet wurde. Diese Bohrlöcher haben unser Vertrauen in das aktuelle geologische Modell erheblich gestärkt, das nahelegt, dass die anvisierte Scharnierzone der wahrscheinlichste Ort ist, an dem die höchsten Goldgehalte in diesem System zu finden sind. Dieses Modell sollte im Großen und Ganzen entlang des gesamten 7,5 km langen NNW-Antiklinaltrends, der sich auf dem Grundstück befindet, anwendbar sein und den idealen Rahmen für die Entdeckung einer großen, mehrere Millionen Unzen schweren Goldlagerstätte vom Typ Carlin in einer abbaubaren Tiefe bieten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse aus diesen Bohrlöchern bekannt zu geben, sobald sie eingegangen und zusammengestellt sind."

Abbildung 1: Übersichtskarte der Bohrungen 2023 bei Alpha Gold. Das Ziel ist die so genannte Hingeline Target Zone (rot schraffiert). Dieser Faltenkamm wurde jetzt erstmals gezielt an vier Stellen durch Bohrungen getestet, wobei die Bohrungen jeweils in der Nähe früherer Bohrlöcher lagen.

Abbildung 2: Regionalkarte des Goldprojekts Alpha mit den beiden Minen Gold Rush und Pipeline in der Verlängerung des Cortez Trend.

Fazit: Die beiden Sitka-Projekte Alpha in Nevada und RC Gold im Yukon sind unterschiedlich weit entwickelt und sie sind geologisch sehr unterschiedlich. Was beide Projekte jedoch verbindet ist, dass ihnen geologischen Konzepte zugrunde liegen, die die Existenz von Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten ermöglichen. Im Yukon verfolgt Sitka eine intrusionsbedingten Goldquelle und fügt seiner bestehenden Ressource praktisch mit jeder Bohrung weitere Ressourcen hinzu. Auf dem Alpha-Projekt ist Sitka noch nicht so weit. In Nevada sucht das Unternehmen mit seinen jüngsten Bohrungen nach den Ablagerungen und Reaktionsspuren mineralisierter Flüssigkeiten an der Kontaktzone von bestimmten Sedimentgesteinen. Da sich das entscheidende Mineralisierungsereignis vom Typ Carlin auf den Zeitraum von 36-42 Millionen Jahre eingrenzen lässt, kennt man die Namen dieser Strukturen genau: es handelt sich um den Horse Canyon/Devil's Gate-Kontakt. Der Vorteil des Carlin-Konzepts ist, dass sich solche Kontaktzonen ggf. über Kilometer erstrecken können. Sitka hat jetzt erstmals einen 2 Kilometer langen Korridor getestet und dort in vergleichsweise geringer Tiefe bereits die richtige Mineralisierung angetroffen. Man kann verstehen, dass das Sitka Team jetzt äußerst gespannt auf die Bohrergebnisse wartet. Denn Alpha hat große Nachbarn. Das Goldgrundstück Alpha liegt nur etwa 40 Kilometer südöstlich des Minenkomplexes Nevada Gold Mines in Nevada, der die Minen Pipeline, Cortez Hills und Gold Rush umfasst. Alpha könnte daher noch für eine gewaltige Überraschung sorgen.

Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065