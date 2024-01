Der Zweiradhersteller hat im vergangenen Jahr gemäss provisorischen Zahlen mehr Motorräder, E-Bikes und Fahrräder verkauft als im Vorjahr.Wels - Der Zweiradhersteller Pierer Mobility hat im vergangenen Jahr gemäss provisorischen Zahlen mehr Motorräder, E-Bikes und Fahrräder verkauft als im Vorjahr. In der Folge stieg auch der Umsatz deutlich an. In absoluten Zahlen werde er zwischen 2,65 und 2,67 Milliarden Euro zu liegen kommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das entspräche einer Steigerung um 9 Prozent. Deutlich mehr E-Bikes und Velos verkauftDabei hat sich Pierer vor allem im Bereich E-Bikes und Velos stark gesteigert. Hier setzte das Unternehmen mit über 157'000 Stück ein Drittel mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahr. Rund 382'000 Motorräder abgesetztAber auch der grössere Motorradbereich nahm um 2 Prozent zu auf rund 382'000 verkaufte Stück. In Europa verkaufte das Unternehmen laut Mitteilung rund 140'000 Motorräder. Die restlichen zwei Drittel gingen nach ausserhalb Europas, insbesondere nach Nordamerika, Indien und Australien. Am 29. Januar wird Pierer die vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichen, das definitive Resultat folgt dann Ende März. (awp/mc/pg)

