Die Mittel werden die Entwicklung des robotergestützten Wirbelsäulenchirurgiesystems und die Vorbereitung der FDA-Einreichung vorantreiben.Bern - Das Startup LEM Surgical hat eine überzeichnete Serie-B-Runde abgeschlossen und dabei 22 Millionen Franken von neuen Schweizer und US-Investoren erhalten. Die Mittel werden die Entwicklung des robotergestützten Wirbelsäulenchirurgiesystems und die Vorbereitung der FDA-Einreichung vorantreiben. In den USA werden jährlich etwa 18'000 neue Fälle von Rückenmarksverletzungen (SCI) gemeldet, und es leben schätzungsweise 299'000 Menschen mit SCI. SCI-Patienten haben ein höheres Risiko, vorzeitig zu sterben. Chirurgische Roboter können die Lebensqualität von SCI-Patienten verbessern, doch die derzeitige Technologie hat noch ihre Grenzen. LEM Surgical entwickelt eine robotergestützte Chirurgieplattform der nächsten Generation und konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung und Vermarktung von Sapien, seinem ersten Robotersystem für die Wirbelsäulenchirurgie. Das Unternehmen wurde Mitte 2021 von Prof. Dr. Stefan Weber (CEO, CAScination AG), Marco Matulic (CTO, CAScination AG), Simon Michel (CEO, Ypsomed Gruppe), Prof. Dr. Andreas Raabe (Direktor, Klinik für Neurochirurgie, Inselspital Bern) und Yossi Bar (zuvor Director R&D bei Mazor Robotics Ltd) gegründet. Mit dem Erlös aus der überzeichneten Serie-B-Runde in Höhe von CHF 22 Millionen ist LEM Surgical gut positioniert, um seine Produktentwicklungsinitiativen voranzutreiben und sich auf die Einreichung bei der FDA in der zweiten Jahreshälfte 2024 vorzubereiten, seine Ziele zu erreichen und sein Potenzial im Bereich der chirurgischen Robotik zu festigen. An der Finanzierungsrunde haben sich neue Investoren aus der Schweiz und den USA beteiligt. «Unser Ziel ist es, die Erfahrung für Chirurgen, klinische Teams und Krankenhäuser, die sich mit Roboterchirurgie beschäftigen, zu revolutionieren. Wir schätzen das Vertrauen und die Unterstützung unserer neuen Investoren sehr. Es unterstreicht das unerschütterliche Vertrauen unserer Investoren in den zukünftigen Erfolg unserer bahnbrechenden Technologie», sagte Yossi Bar, Gründer und CEO von LEM Surgical. (LEM/Startupticker/mc/hfu) LEM Surgical

