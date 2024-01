Nachdem die Siemens-Aktie mit einem neuen Allzeithoch in das neue Jahr gestartet war, gingen die Kurse anschließend in eine Korrektur über. Rückblick: Mit Kursgewinnen von 23,2% im November und 10,3% im Dezember war es bei der Siemens-Aktie zu einer starken Jahresendrally gekommen. Zum Start in das neue Jahr stiegen die Notierungen dann bis auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...