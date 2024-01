Honda hat auf der CES mit zwei Designstudien seine neue Elektroauto-Generation unter der Bezeichnung "Honda 0 Series" vorgestellt. Die Markteinführung des ersten Modells der neuen 0 Series soll 2026 zunächst in Nordamerika beginnen. Bei den beiden in Las Vegas ausgestellten Elektro-Fahrzeugen der "Honda 0 Series" handelt es sich um eine Limousine und einen Van. Der sehr flach gehaltene Saloon nimmt optisch Anheilen an dynamischen Sportwagendesigns, ...

