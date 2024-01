Der ehemalige CEO von ABB E-Mobility folgt auf Daniel Waller, der nach 20 Jahren in dieser Position beruflich kürzertreten wird.Niederweningen - Frank Mühlon wird per 1. Juli 2024 zum neuen Divisionsleiter von Bucher Hydraulics und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er folgt auf Daniel Waller, der nach 20 Jahren in dieser Position beruflich kürzertreten wird. Frank Mühlon (54) war bis 2023 als CEO von ABB E-Mobility tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei führenden internationalen Industrieunternehmen wie ABB und Bosch Automotive, für die er in der Schweiz, in Deutschland, China und Grossbritannien tätig war. Der deutsche Staatsbürger besitzt einen Abschluss als diplomierter Wirtschaftsingenieur von der Technischen Universität Darmstadt. Er startet am 1. Mai 2024 bei Bucher Hydraulics und übernimmt per 1. Juli 2024 die Verantwortung als Divisionsleiter und wird Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. (mc/pg)

