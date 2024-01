Holenstein folgt auf Andreas Ronchetti, den bisherigen Finanzchef des Zuger Versorgungsunternehmens, der im August 2023 zum CEO ernannt wurde.Zug - Philipp Holenstein wird ab 1. März 2024 neuer Chief Financial Officer der WWZ AG. In dieser Funktion ist er auch Mitglied der Geschäftsleitung. Er folgt auf Andreas Ronchetti, den bisherigen Finanzchef des Zuger Versorgungsunternehmens, der im August 2023 zum CEO ernannt wurde. Philipp Holenstein verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei weltweit tätigen Schweizer Industrieunternehmen. Das letzte Jahr war er Group CFO der Schurter Gruppe, zudem war er drei Jahre CFO der Schurter AG und als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für das Finanz- und Risikomanagement für die Standorte Luzern und Mendrisio. Vor seinem Wechsel zur Schurter Gruppe war Philipp Holenstein für ABB Turbo Systems im In- und Ausland tätig. Während rund fünf Jahren arbeitete er als Head of Operational Excellence and Investments. Als Leiter OPEX und Investments war er verantwortlich für Projekte und Prozesse, lean und Investitionen. Vorgängig leitete er mehrere Jahre das Controlling des globalen Einkauf- und Produktionsverbundes. Philipp Holenstein studierte an der ETH Zürich Ingenieurwissenschaften. Nach einem Vordiplom in den Bereichen Informations- und Elektrotechnik, absolvierte er den Master in Betriebs- und Produktionswissenschaften. Seither besuchte er Weiterbildungen zu SWISS GAAP FER, als SOX-Auditor und als EFQM-Assessor. Er ist Vater von drei Kindern und wohnt in der Stadt Luzern. Philipp Holenstein wird seine Tätigkeit als CFO der WWZ AG am 1. März 2024 aufnehmen. (mc/pg)

Den vollständigen Artikel lesen ...