Goliath Resources - Golddigger wird zu einer der wichtigsten Entdeckungen

Anzeige / Werbung

2023 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für Goliath. Volumen und Gehalte der Entdeckung auf Golddigger wurden deutlich gesteigert.

Die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) ist Teil des 61.685 Quadratkilometer umfassenden Golddigger-Projekts in British Columbia. Nach geradezu zahllosen Bohrergebnissen, die signifikante Goldgehalte über signifikante Mächtigkeit erbrachten, hat sich herausgestellt, dass es sich um ein riesiges System handelt, in dem die Goldvererzung in gleich mehreren "Schichten" auftritt. Das bestätigten nun auch die Ergebnisse der letzten 99 Bohrungen aus dem vergangenen Jahr, die zum überwiegenden Teil mächtige Intervalle signifikanter Quarzsulfidmineralisierung mit weitverbreiteter Gold- und Silbervererzung erbrachten. Damit konnten das Volumen und der durchschnittliche Gehalt der Zonen Surebet, Bonanza Shear und auch Golden Gate erhöht werden. Und bei keiner dieser Zonen hat Goliath bislang das Ende der Vererzung gefunden!

1 Unze Goldäquivalent über 9,03 Meter mit sichtbarem Gold in der Golden Gate Zone; Quelle: Goliath Resources

Die Highlights der Surebet-Zone

Goliath hat sein Vererzungsmodell der Surebet-Zone mit den neuesten Analyseergebnissen aktualisiert. Dadurch stieg der durchschnittliche Goldäquivalentgehalt um 43% und das Volumen um 24%. Nach zuvor 5.500.000 Kubikmeter mit 6,31 g/t Goldäquivalent kommt die Surebet-Zone jetzt auf 6.800.000 Kubikmeter mit 9,04 g/t Goldäquivalent (AuEq). Bislang haben 106 Bohrungen die in Hazelton-Sedimenten beherbergte Surebet-Zone durchschnitten, von denen 92% (!) auf Goldvererzung stießen.

Einige Beispiele:

- GD-23-220 stieß in der Surebet-Zone auf 5,10 Meter mit 13,24 g/t AuEq (10,05 g/t Gold und 154,71 g/t Silber), inklusive 3,10 Meter mit 21,74 g/t AuEq (16,51 g/t Gold und 253,41 g/t Silber)

- GD-23-221 erbrachte 7,15 Meter mit 7,91 g/t AuEq (7,44 g/t Gold und 22,40 g/t Silber) innerhalb von 13,00 Metern mit 4,43 g/t AuEq (4,16 g/t Gold und 12,87 g/t Silber) über 13,00 Meter.

Und schon in den vorangegangenen Bohrprogrammen hatte Goliath zahlreiche Bohrungen mit hohen Gold- und Silbergehalten in der Surebet-Zone niedergebracht, darunter GD-23-157 mit 21,08 g/t AuEq (18,95 g/t Gold and 95,31 g/t Silber) über 23,00 Meter und GD-23-173 mit 14,68 g/t AuEq (5,81 g/t Gold und 719,13 g/t Silber) über 26.89 Meter.

Das aktualisierte Modell der Vererzungszonen auf Golddigger

Durchschnittsgehalt der Bonanza Shear steigt um 200%

Auch für die Bonanza Shear-Zone konnte Goliath das Vererzungsmodell mit den jüngsten Bohrergebnissen aktualisieren. Dabei errechnete man einen Anstieg des potenziellen Volumens auf über 15.000.000 Kubikmeter bei einem durchschnittlichen Gehalt von 8,14 g/t AuEq. Das stellt einen Anstieg des Durchschnittsgehalts von 200% und des Volumens von 15% dar (zuvor 13.000.000 Kubikmeter mit 2,71 g/t AuEq).

Die Bonanza Shear (Hazelton-Sedimente und Vulkangestein) hat Goliath bislang mit 104 Bohrungen durchschnitten, wobei man auf signifikante Intervalle von Quarzsulfidmineralisierung traf. Hier wiesen 84% der Bohrungen Goldvererzung nach!

Einige Beispiele:

- GD-23-113 durchteufte die Bonanza Shear und ergab 10,94 g/t AuEq (10,80 g/t Gold und 6,24 g/t Silber) auf 9,70 Metern, einschließlich 17,63 g/t AuEq (17,42 g/t Gold und 9,51 g/t Silber) auf 6,00 Metern und 34,85 g/t AuEq (34,47 g/t Gold und 17,48 g/t Silber) auf 3,00 Metern.

- GD-23-113 ergab 10,94 g/t AuEq (10,80 g/t Gold und 6,24 g/t Silber) auf 9,70 Metern, einschließlich 17,63 g/t AuEq (17,42 g/t Gold und 9,51 g/t Silber) auf 6,00 Metern sowie 34,85 g/t AuEq (34,47 g/t Gold und 17,48 g/t Silber) auf 3,00 Metern. Und

- GD-23-217 ergab 11,55 g/t AuEq (11,47 g/t Gold und 5,77 g/t Silber) auf 5,00 Metern, einschließlich 57,41 g/t AuEq (57,10 g/t Gold und 24,80 g/t Silber) auf 1,00 Metern.

Auch hier hatten bereits in der Vergangenheit zahlreiche Bohrlöcher hochgradige Gold- und Silbervererzung erbracht, darunter GD-23-180 mit 65,00 g/t AuEq (64,88 g/t Gold and 8,03 g/t Silber) über 7,90 Meter.

Bislang 100% Trefferquote in der Golden Gate-Zone

Die Golden Gate-Zone hat Goliath erst vor Kurzem entdeckt, wobei alle 12 bislang dort abgeteuften Bohrlöcher auf Goldvererzung stießen. Die innerhalb des Hazelton-Vulkangesteins und rund 20 Meter unterhalb der Bonanza Shear gelegene Zone kommt den bisherigen Ergebnissen zufolge auf mehr als 1.100.000 Kubikmeter mit durchschnittlich 3,94 g/t Goldäquivalent. Auch hier ist das Ende der Vererzung noch nicht in Sicht.

Einige Beispiele:

- GD-23-133 durchteufte die Zone Golden Gate und ergab 4,96 g/t AuEq (4,76 g/t Gold und 5,76 g/t Silber) auf 7,85 Metern, einschließlich 9,89 g/t AuEq (9,53 g/t Gold und 10,80 g/t Silber) auf 3,85 Metern.

- GD-23-183 durchteufte die Zone Golden Gate und ergab 4,61 g/t AuEq (4,51 g/t Gold und 3,35 g/t Silber) auf 3,50 Metern und 6,55 g/t AuEq (6,26 g/t Gold und 8,67 g/t Silber) auf 3,00 Metern.

- GD-23-140 durchteufte die Zone Golden Gate und ergab 6,15 g/t AuEq (6,00 g/t Gold und 4,72 g/t Silber) auf 3,00 Metern.

Fazit: Nach nur drei Bohrkampagnen und insgesamt 12 Monaten auf dem Golddigger-Projekt scheint sich die Liegenschaft zu einer weiteren Weltklasseentdeckung im Goldenen Dreieck von British Columbia zu entwickeln. Goliath ist es mit den Bohrungen des vergangenen Jahres gelungen das Gesteinsvolumen des aktuellen Modells der Zonen Surebet, Bonanza und Golden Gate drastisch auszuweiten. Insgesamt kommen diese nämlich jetzt auf 22.900.000 Kubikmeter mit durchschnittlich 7,74 g/t Goldäquivalent - und ein Ende der Vererzung ist noch nicht in Sicht. Spannend sind auch die hochgradigen Goldgehalte aus der Golden Gate-Zone. Diese könnten sich als Game-Changer für das Projekt erweisen, da sich bis dahin alle Bohrungen auf die Sedimente und den Kontakt zwischen den Vulkangesteinen konzentrierten. Dass sich die Goldvererzung über die Sedimente hinaus in das Vulkangestein fortsetzt, ist laut Goliath-CEO Roger Rosmus "extrem positiv". 2024 will das Unternehmen diese Entdeckung auf jeden Fall ausweiten. Kein Wunder, glaubt Rosmus doch, dass das Golddigger-Projekt sich zu einer der wichtigsten Goldentdeckungen des Goldenen Dreiecks entwickelt.

Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38171A2092