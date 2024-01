Neben Kunst, Whiskey und Luxusuhren hat sich im Internet auch Lego als Wertanlage etabliert. Die Community lässt sich seltene Sets fantastische Summen kosten. Wie der Markt funktioniert - und was Neueinsteiger beachten müssen.Neben Kunst, Whiskey und Luxusuhren hat sich im Internet auch Lego als Wertanlage etabliert. Die Community lässt sich seltene Sets fantastische Summen kosten. Wie der Markt funktioniert - und was Neueinsteiger beachten müssen. Die kleine Plastikmaske ist hellblau, daumengross - und ganz schön wertvoll. Dabei dürfte ihr Materialwert höchstens im Cent-Bereich liegen. Doch Nikita Shimkus ist sich sicher: "Im Internet würde ich dafür über 200 Euro bekommen. Einige Sammler schalten sogar Suchanzeigen auf Ebay, um genau dieses Teil zu finden." Warum die Maske so begehrt ist? Eigentlich sollte sie eine ganz andere Farbe haben, kam aber über einen Produktionsfehler doch in Umlauf - und ist nun eine Rarität. Für solch seltene Legoteile und besondere Sets des Plastikspielzeugs ist vor allem im Internet ein Zweitmarkt entstanden, auf dem teils astronomische Preise gezahlt werden. Weshalb einige Marktteilnehmer Lego als veritable Investmentmöglichkeit entdeckt haben, als Wertanlage vergleichbar mit Kunst, Whiskey oder Luxusuhren. Lesen Sie den ganzen Artikel bei Capital

