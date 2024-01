Die Aktien von Bayer befinden sich seit dem Verlaufstief von Ende November bei 30,22 Euro in einem Aufwärtstrend, sind aber bisher am 50er-EMA nach unten abgeprallt. Aktuell befinden sich die Aktien im Bereich des 10er-EMA und bieten eine Long-Chance. Zuvor hieß es im Insight: "Die Bayer-Aktie hat in der laufenden Erholung den 50er-EMA und damit die übliche Anlaufmarke einer Erholung in der Extension erreicht. Der 50er-EMA bildet einen massiven Widerstand. ...

