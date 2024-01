Die Aktien von RWE sind in den Vortagen erneut an der Unterstützung um 40,25 Euro nach oben abgeprallt und in der Folge auch über den wichtigen 10er-EMA angestiegen, der als Signalgeber für den weiteren kurzfristigen Kursverlauf gilt. Im bisherigen heutigen Tagestief bei 40,92 Euro konnte der 10er-EMA bisher zudem verteidigt werden. Zuvor hieß es im Insight: "Die Unterstützung bei 40,25 Euro hat zunächst gehalten. Das Papier prallte nach oben ab ...

