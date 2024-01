Die Online-Apotheke REDCARE PHARMACY (früher Shop Apotheke) hat im Abschlussquartal deutlicher zugelegt als von Experten erwartet. Der Umsatz des Konzerns zog in den Monaten Oktober bis Dezember im Jahresvergleich um 62 % auf 531 Mio. Euro an. Analysten hatten im Schnitt mit 520 Mio. Euro gerechnet. Grund für den großen Sprung war vor allem der Zukauf Mediservice in der Schweiz - ohne diesen wären die Erlöse um 23 % gewachsen. Auch wenn die Aktie nach einem guten Lauf in den vergangenen Tagen nachgibt - die Investmentbank Jefferies sieht das Schlussquartal als Sprungbrett für ein weiteres Rekordjahr bei REDCARE. Der Konzern sollte in den kommenden vier Wochen seine Lösung zur Online-Bestellung via E-Rezept starten können. Jüngste Nachrichten zu Regelungen im deutschen Gesundheitswesen dürften ebenfalls antreiben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!