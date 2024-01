Das Tesla Model 3 fährt jetzt auch in Nordamerika in der überarbeiteten Version vor. Tesla hatte das Facelift des Model 3 im September 2023 präsentiert, damals aber noch keine Daten für die US-Version genannt. Jetzt hat Tesla offiziell den Verkaufsstart des überarbeiteten Model 3 in Nordamerika bekannt gegeben. In den USA beginnen die Listenpreise ab 38.990 US-Dollar für die Basisversion mit Heckantrieb und 45.990 US-Dollar für die Allrad-Variante. ...

