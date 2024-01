Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva marschiert(e) in den vergangenen Tagen wieder etwas aufwärts. Der Titel konnte indes am Mittwoch das Tempo nicht mehr halten und musste in den ersten Stunden einen Abschlag in Höhe von -1,8 % hinnehmen. Die Notierungen sind dennoch letztlich auf dem Weg, die Marke von 5 Euro wieder anzugreifen. Ob dies gelingt, steht in den Sternen. Immerhin gibt es [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...