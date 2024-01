In den USA sind neue Vorschriften zur Bestimmung der Reichweite von Elektroautos in Kraft getreten. Tesla hat bereits reagiert und die Reichweiten-Angaben seiner Modelle angepasst. Andere Hersteller dürften nachziehen. Die neuen Vorschriften der US-Umweltbehörde EPA sehen vor, dass die erwartete Reichweite von E-Autos nach ihrem "Default"-Modus angegeben wird, also die Einstellung, die das Fahrzeug nach dem Einschalten einnimmt. Gibt es keinen solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...