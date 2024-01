Über die neue Finanzierungsplattform EWIAfinance.de können Anleger:innen in Photovoltaik-Anlagen in Afrika investieren und einen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung und die Förderung von Wachstum und Wohlstand in Afrika leisten. EWIA Green Investments konzipiert, installiert und finanziert Photovoltaik-Anlagen für kleine und mittlere Unternehmen im afrikanischen Subsahara-Raum. Nun hat das Unternehmen mit Sitz in München und Accra, der Hauptstadt Ghanas, mit EWIAfinance.de eine eigene Finanzierungsplattform ...

