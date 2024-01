HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Durchschnittsumsatz je Vertragskunde des Mobilfunkanbieters dürfte stabil bleiben, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig stehe die IPTV-Sparte waipu.tv im Jahr 2024 vor einem einmaligen Ereignis und einer großen Chance: Dank einer gesetzlichen Regeländerung stehen über 12 Millionen Haushalte in Deutschland vor der Entscheidung, wie sie künftig Fernsehen empfangen wollen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 08:18 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5