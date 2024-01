Teilen: Zou Lan, Leiter der geldpolitischen Abteilung der People's Bank of China (PBOC), deutete in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag eine weitere Lockerung der Politik der Zentralbank an. Wichtige Kommentare: Die PBoC könnte Offenmarktgeschäfte, mittelfristige Kreditfazilitäten und Mindestreserveanforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...