Intel erweitert KI-Palette um Chips für Autos

Intel stellte auf der CES in Las Vegas seine neue Strategie im Bereich der künstlichen Intelligenz vor. und möchte die Platzhirsche NVIDIA und Qualcomm mit auf Fahrzeuge angepasste Varianten seiner neusten KI-fähigen Chips herausfordern.



Intel hat zwar bereits Chips in 50 Millionen Fahrzeugen verbaut, wurde aber dennoch von NVIDIA und Qualcomm in dem rapiden wachsenden Markt rund um Halbleiter für die Automobilbranche abgehängt. Dies möchte Intel in Zukunft mit besonders kostengünstigen und effizienten Chips ändern.



Zusätzlich hat der Chiphersteller angekündigt, das Unternehmen Silicon Mobility erwerben zu wollen. Dabei handelt es sich um ein französisches Startup, das auf System-on-a-chip Technologien und Software für E-Autos spezialisiert ist.



Einen ersten Kunden für ihre neuen Chips hat Intel bereits in Zeekr, einem chinesischen Autohersteller gefunden.















Quelle: HSBC