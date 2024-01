Puma auf dem Sprung

Positive Analystenkommentare halfen der Aktie von Puma am Vormittag auf die Sprünge. Der kurzfristige Trend ist dennoch weiterhin abwärtsgerichtet. Druck kam zuletzt vor allem von schwachen Zahlen von Konkurrenten wie JD Sports und Nike. Aktuell bahnt sich eine Bodenbildung an. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Experten mittelfristig zuversichtlich und verweisen nicht nur auf das bevorstehende Sportjahr mit Fussball-EM und Olympia.

Das Jahr 2023 war bei Sportartikelherstellern stark von überfüllten Lagerbeständen der Händler geprägt. Dies bremste auch den Umsatz bei Puma. Ende des dritten Quartals lagen Pumas Lagerbestände allerdings 20,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig konnte die Bruttomarge auf 47,1 Prozent erhöht werden. Dies zeigt, dass der Lagerabbau bei Puma zuletzt ohne überzogene Rabatte funktionierte. Wie das Schlussquartal verlief, wird der Konzern spätestens Ende Februar kommunizieren.

Das Management gab sich bisher sehr konservativ in ihren Prognosen. Ein großer Teil der Experten erwartet ein solides Ergebnis oder möglicherweise eine positive Überraschung. Für 2024 werden von Puma mit einem leichten Umsatzwachstum und weiterhin starken Marge gerechnet. Einer der Schwachpunkte ist die Präsenz in den USA. Dort wurde im dritten Quartal rund 37 Prozent des Umsatzes generiert. Das Umsatzplus lag bei 2,5 Prozent und damit deutlich hinter den Wachstumsraten in Europa und Asien. Um die Markenbekanntheit zu steigern, versucht Puma mehr Produkte in Higher-End-Geschäften zu platzieren. Zudem startete Puma im Herbst eine Kooperation mit dem Rapper A$AP Rocky, um die Bekanntheit vor allem in den USA zu steigern. Der Großteil der Experten ist sich jedoch einig, dass auch 2024 einige Herausforderungen für Puma bereit hält. So könnte eine schwächelnde Konjunktur in Europa und den USA für einen gewissen Gegenwind sorgen. Mit einem KGV von 22 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie zudem kein Schäppchen. Weitere Rücksetzer sind somit nicht ausgeschlossen.

Chart: Puma Widerstandsmarken: 48,05/51,30/54,95 EUR Unterstützungsmarken: 43,50/44,30/46,30 EUR Seit knapp zwei Jahren pendelt die Aktie von Puma zumeist in der Bandbreite zwischen EUR 43,50 und EUR 62,75. Seit Anfang Dezember 2023 hat die Aktie deutlich an Boden verloren und näherte sich dem unteren Ende der Range. In den zurückliegenden Tagen konnte sich das Papier zwischen EUR 46,30 und EUR 48,05 stabilisieren. Gelingt dem MDAX®-Wert ein rascher Sprung über EUR 48,05 und damit zurück in den Trendkanal, eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis zur nächsten Widerstandsmarke bei EUR 51,30 und im weiteren Verlauf bis zur 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 54,95. Bis dahin ist der Trend jedoch stark abwärtsgerichtet. Kippt die Aktie unter EUR 46,30 droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis EUR 44,35 beziehungsweise EUR 43,50. Puma in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 14.09.2022 - 10.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Puma in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.01.2019 - 10.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Puma Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Finaler Bewertungstag Puma HC7Y25 50,35 38,00 65,00 20.12.2024 Puma HC7Y28 47,55 36,00 58,00 20.12.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2024; 15:00 Uhr

Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf Puma für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Puma HC0RXX 0,93 38,457259 38,457259 5,13 Open End Puma HC0AEY 0,44 43,437266 43,437266 10,91 Open End Puma HC1TML 0,31 44,786842 44,786842 15,56 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2024; 15:00 Uhr Turbo Bear Open End auf Puma für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Puma HD1E1H

0,96 54,99594 54,99594 -6,10 Open End Puma HD1RE4 0,49 51,999558 51,999558 -9,79 Open End Puma HD1QHY 0,29 49,998939 49,998939 -16,69 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.01.2024; 15:00 Uhr