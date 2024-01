BMW verzeichnet Absatzrekord

Werbung







Mit fast 2,6 Millionen Fahrzeugen konnten BMW mehr verkaufen als je zuvor. Auch Volkswagen konnte deutlich mehr absetzen als noch im Vorjahr, jedoch noch nicht die alten Vorkrisenniveaus wieder erreichen.



Nach herausfordernden Jahren mit Lockdowns, Lieferengpässen und anderen Problemen konnten die beiden deutschen Autohersteller 2023 wieder mehr Autos verkaufen.



Die gesteigerten Zahlen von BMW sind vor allem auf die elektrischen Fahrzeuge zurückzuführen, deren Absatz um 74% auf 376.000 verkaufte Einheiten gesteigert werden konnte. Der Vertriebsvorstand möchte auf diesen Erfolgen aufbauen. Das Ziel für das Jahr 2024 beläuft sich auf über eine halbe Million verkaufte E-Autos.















