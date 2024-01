Der Dow Jones Industrial steigt in den Anfangsminuten um 0,16 Prozent auf 37'583,62 Punkte.New York - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten halten sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurück. Immerhin reichte es im frühen Handel aber für moderate Gewinne beim Dow Jones Industrial . Der Leitindex, der am Vortag unter den US-Indizes die schwächste Entwicklung genommen hatte, stieg in den Anfangsminuten um 0,16 Prozent auf 37 583,62 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch auch leicht um 0,11 Prozent auf 4761,60 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der zuletzt relative Stärke gezeigt hatte, bewegte sich derweil hauchdünn mit 0,05 Prozent im Minus. Er stand zuletzt bei 16 670,37 Punkten, auch wenn die Aktien grosser Tech-Giganten wie Meta , Amazon oder Nvidia um mehr als ein Prozent zulegten. Die Anleger suchen in den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten für Dezember Hinweise darauf, ab wann in diesem Jahr und wie schnell die US-Notenbank Fed die Leitzinsen senken wird. Volkswirte erwarten allerdings im Schnitt, dass die Inflation noch einmal leicht anzieht. Anleger hatten zuletzt ihre anspruchsvollen Erwartungen an die Fed bereits etwas reduziert. (awp/mc/pg) NYSENASDAQAktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google

Den vollständigen Artikel lesen ...