Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - PayPal hat am Mittwoch einen Abschlag von bislang -1,1 % hinnehmen müssen. Die Aktie verharrt in etwa in Höhe von 55 Euro. Nun kann es eng werden, denn es gibt eine neue Stimme am Markt. Morgan Stanley, eine Bank aus den USA, hat seine Kursschätzung oder vielmehr die Prognose für den Titel geradezu schlagartig gesenkt. Statt 118 Dollar soll [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...