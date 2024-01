© Foto: ASSOCIATED PRESS | Juan Karita - picture alliance



Die Papiere von American Lithium sind heute gefragt. Das Unternehmen hat die Ergebnisse einer Bohr- und Wirtschaftlichkeitsstudie vorgelegt - die sind äußerst positiv ausgefallen.Die in Kanada beheimatete Explorationsfirma hat heute die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsstudie zu ihrem wichtigsten Projekt, Falchani in Peru, vorgestellt. Die erste Kursreaktion zeigt: Diese wissen zu überzeugen. Weltweit einmalige Wirtschaftlichkeit Nach einem überaus schwachen, äußerst wechselhaften Jahr 2023 - sinkende Lithiumpreise und die innenpolitischen Unruhen in Peru ließen die Aktie einbrechen - beginnt 2024 mit einem Paukenschlag für American Lithium und seine Investoren: Das Unternehmen hat …