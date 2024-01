Neues Angebot bietet unvergleichliche Effizienz in der Cloud und revolutioniert die Datenbankverwaltung

SAN ANTONIO, Texas, Jan. 10, 2024® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Technologielösungen im Hybrid- und Multicloud-Bereich, hat heute ein verwaltetes Serviceangebot angekündigt: Rackspace Cloud Database Ops (DBOps) für Amazon Web Services (AWS). Rackspace Cloud DBOps für AWS unterstützt kommerzielle und Open-Source-Datenbanken, die auf Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Aurora, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und Amazon Redshift ausgeführt werden.



Rackspace Cloud DBOps für AWS wurde entwickelt, damit Kunden ihre Datenbestände in AWS effizienter, flexibler und zuverlässiger verwalten können. Der Rackspace Cloud DBOps-Service bietet regelmäßige Integritätsprüfungen, Datenbank-Engineering, Überwachung, Leistungsanalyse, Auditing, Fehlerbehebung, Beratung und langfristige Planung.

"KI erfordert massive Datenmengen zum Trainieren und Optimieren von Modellen, was zu einem erhöhten Bedarf an skalierbaren und sicheren Datenbanklösungen führt. Der zunehmende Einsatz von Analysefunktionen und das wachsende Datenvolumen, das von IoT-Geräten erzeugt wird, lassen zudem die Nachfrage nach verwalteten Datenbankdiensten erheblich ansteigen", erklärte D K Sinha, President Public Cloud, Rackspace Technology. "Angesichts der komplexen Anforderungen und der neuen Funktionen (wie z. B. KI), mit denen IT-Teams konfrontiert werden, ist es entscheidend, die Dateninfrastruktur so zu konzipieren, dass sie skalierbar ist und mit der wachsenden Liste von Anfragen der Geschäftsanwender Schritt halten kann. Rackspace Cloud DBOps für AWS gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Datenleistung in AWS."

Rackspace Technology hat in Zusammenarbeit mit AWS Lösungen für einige der besonders komplexen und transformativen Cloud-Herausforderungen der Kunden erarbeitet. Mit mehr als 2.200 AWS-Zertifizierungen und 16 AWS-Kompetenznachweisen bietet Rackspace Technology modernste AWS-Funktionen, mit denen Sie betriebliche Effizienz, Innovation, Flexibilität und Kosteneinsparungen erzielen können.

Weitere Informationen zu Rackspace Cloud DBOps für AWS erhalten Sie hier. Rackspace Cloud DBOps für AWS ist auch auf dem AWS Marketplace verfügbar. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com